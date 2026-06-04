مدنين: غدا انطلاق حملة مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بمعتمديات جرجيس ومدنين الجنوبية وسيدي مخلوف

اعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين، انطلاق حملة مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بداية من يوم غد 5 جوان بمناطق الطويشة والعتيلة من معتمدية جرجيس وتاجرجمت والعياطي والحلفاوي من معتمدية مدنين الجنوبية وتماسنت والمغراوية من معتمدية سيدي مخلوف، وذلك باعتماد وسائل المقاومة الارضية.ودعت المندوبية في بلاغ اصدرته يوم امس الاربعاء، كافة مربي الماشية والنحل، الى عدم الرعي وتقديم العشب للحيوانات لمدة لا تقل عن 10 ايام بمناطق التدخل واخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المناحل.واقرت اللجنة الجهوية لمكافحة الافات الضارة بالزيتون المنعقدة يوم امس الاربعاء بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، التدخل بالمداواة الكيميائية الجزئية باستعمال الجرارات في 60 الف اصل زيتون يتوزعون ب7 محطات رصد من جملة 14 محطة رصد تم تركيزها منذ اواخر شهر فيفري الماضي، في اطار برنامج الحملات الوطنية لمكافحة الافات الضارة بالزياتين مع المتابعة المتواصلة لبقية هذه المحطات للتدخل عند الضرورة، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بغدادي الجراي.واضاف ان هذا التدخل تقرر على ضوء ما تم رصده بالمصائد التي تم تركيزها في 14 محطة تتوزع بين 7 محطات بمعتمدية جرجيس و3 محطات بمعتمدية مدنين الجنوبية ومحطتين اثنين بكل معتمدية سيدي مخلوف وبجزيرة جربة.واوضح انّ مراقبة ذبابة ثمار الزيتون انطلقت مع نهاية شهر افريل لتكشف عمليات الرصد والمراقبة وجودها وانتشارها ب7 محطات منها محطتين اثنين بكل من معتمدية جرجيس وسيدي مخلوف و3 محطات بمدنين الجنوبية، مشيرا الى أنّ الجلسة انعقدت على هذا الاساس وتم خلالها اقرار التدخل بهذه المناطق بكافة المحطات المعنية.ودعا الجراي الفلاحين الى التواجد يوم التدخل بالمداواة، مؤكدا اهميته في مكافحة الافة وحماية صابة الزيتون، التي ينتظر ان تكون متواضعة على غرار صابة هذا العام، مع انتاج اكثر في السقوي، بما يتطلب المحافظة عليه والتدخل للقضاء على الافة قبل ان تضر بالانتاج.