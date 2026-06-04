القيروان تتصدر وطنيا مؤشر خطورة حوادث المرور خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

87 حادثا و51 قتيلا



السرعة في صدارة أسباب الحوادث القاتلة



الدراجات النارية المتسبب الأول في الحوادث



الشباب أكثر الفئات تضررا



بوحجلة وحفوز والقيروان الأكثر تضررا



تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى على المستوى الوطني في، الذي يقيس عدد القتلى في كل 100 حادث مرور، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بنسبة بلغت، وفق معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور.وأكد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبا، أن الولاية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ماي 2026.وأوضح الشعباني أن ولاية القيروان شهدت تسجيلخلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنة 2025 خلفتويمثل ذلك ارتفاعا بنسبةفي عدد الحوادث مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب تضاعف عدد القتلى بأكثر من الضعف.وكشفت الإحصائيات أنتظل السبب الرئيسي وراء الحوادث المميتة بالجهة، حيث تسببت فيمن الوفيات، أي ما يعادل 10 قتلى، كما كانت وراءمن إجمالي الحوادث المسجلة، بما يعادل 27 حادثا.وتأتي عوامل أخرى وراء هذه الحوادث، من بينها:14.54 بالمائة.11.49 بالمائة.10.34 بالمائة.وأظهرت بيانات المرصد الوطني لسلامة المرور أنكانت المتسبب الأول في الحوادث المرورية بالقيروان بنسبةمن إجمالي الحوادث.كما كانت وراء قرابةالمسجلة خلال الفترة المدروسة.وجاءتفي المرتبتين التاليتين، حيث تسببت كل فئة منهما في وفاة 10 أشخاص خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026.وبحسب المعطيات نفسها، تعد فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بينالأكثر عرضة للحوادث المرورية.فقد مثلت هذه الفئة:وتعكس هذه الأرقام، وفق المختصين، خسارة بشرية واجتماعية واقتصادية كبيرة، كما تبرز الحاجة إلى مزيد من التوعية بمخاطر السرعة والقيادة المتهورة لدى الشباب.وتصدرت معتمدياتقائمة المناطق الأكثر تسجيلا للحوادث والقتلى والجرحى بالولاية.ويرجع ذلك، وفق المعطيات المتوفرة، إلى عدة عوامل من بينها إشكاليات البنية التحتية للطرقات الرابطة بين هذه المناطق، إلى جانب عوامل السرعة وعدم الانتباه ومختلف السلوكيات الخطرة أثناء القيادة.