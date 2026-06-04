الترجي الرياضي: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي يزيد منصوري

أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي للفريق، الجزائري الفرنسي يزيد منصوري.وكان الترجي الرياضي التونسي قد عيّن يزيد منصوري في خطة مدير رياضي في شهر أوت من العام الماضي.ويشهد الترجي الرياضي التونسي منذ خسارته للقب البطولة عديد التحولات داخل فرع كرة القدم تمظهرت معالمها بانهاء تجربة المدرب الفرنسي باتريس بومال واستقالة رياض بالنور من مهامه على رأس فرع الرياضات الجماعية مقابل تعيين الحارس الدولي الاسبق شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم.