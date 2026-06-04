بريطانيا: المؤبد لقاتل الطالب السعودي محمد القاسم

أصدرت محكمة التاج في مدينة كامبريدج البريطانية، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق تشاز كوريغان، المدان بجريمة قتل الطالب السعودي محمد القاسم العام الماضي.وقضت المحكمة بأن يقضي المدان حدا أدنى من العقوبة يبلغ 22 عاما ونصف العام قبل إمكانية النظر في الإفراج المشروط، وذلك استنادا إلى خطورة الجريمة، وسجله الجنائي، وتعاطيه المخدرات والكحول وقت ارتكابها.وكانت المحكمة قد قررت أمس الأربعاء، تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى اليوم، بعد استكمال المرافعات النهائية والاستماع إلى دفوع الادعاء والدفاع.وخلال الجلسات الأخيرة، حاول محامي الدفاع تخفيف العقوبة عبر الاستناد إلى عدد من الدفوع القانونية والظروف المحيطة بالقضية، إلا أن المحكمة انتهت إلى تثبيت الإدانة والحكم بأقصى العقوبات المتاحة في القضية.وكان المدان قد أقر بحيازته سلاحا أبيض أثناء الواقعة، لكنه أنكر ارتكاب جريمة القتل، قبل أن تنتهي المحاكمة بإدانته بجريمة القتل العمد.وفي مارس الماضي أدانت هيئة المحلفين في محكمة التاج بمدينة كامبريدج، المتهم تشاز كوريغان، بارتكاب جريمة قتل عمد، رافضة روايته التي ادعى فيها أن الطعنة القاتلة جاءت دفاعا عن النفس.وجاء قرار الإدانة بعد أسبوعين من الجلسات المكثفة ومراجعة الأدلة والشهادات، فيما احتاجت هيئة المحلفين إلى نحو ساعتين فقط لحسم قرارها النهائي.وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الأول من أوت 2025، عندما كان القاسم 20 عاما يدرس اللغة الإنجليزية ضمن برنامج صيفي في كامبريدج، قبل أن يتعرض لطعنة قاتلة في الرقبة أثناء جلوسه مع أصدقائه خارج سكن طلابي بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالمدينة.وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المتهم وهو يقترب من مجموعة القاسم ويتحدث معهم قبل أن يغادر المكان ويعود مجددا، لتنتهي المواجهة بتوجيه الطعنة القاتلة.كما وثقت الكاميرات لحظة هروب المتهم، فيما ظهر القاسم وهو يحاول الابتعاد عن موقع الاعتداء قبل أن ينهار متأثراً بإصابته.وخلال المحاكمة، أقر كوريغان بحيازة السكين المستخدمة في الجريمة، لكنه نفى تهمة القتل، مدعيا أنه كان يحمل سكين مطبخ للحماية الشخصية وأنه أخرجها بقصد "التخويف فقط".واعترف أيضا بتناوله كميات من الكحول وتعاطيه الكوكايين مرتين خلال الليلة نفسها، زاعما أنه اعتقد أن القاسم كان على وشك الاعتداء عليه.إلا أن هيئة المحلفين رفضت روايته بالكامل، مؤكدة أن الأدلة المادية والتسجيلات المصورة تثبت مسؤوليته المباشرة عن الجريمة.وأفادت أخصائية الطب الشرعي بأن القاسم تعرض لطعنة نافذة في الرقبة بعمق 11.5 سنتيمترا، تسببت في قطع أحد الشرايين الحيوية، ما أدى إلى وفاته خلال أقل من ساعة من وقوع الاعتداء.كما تمكنت الشرطة من العثور على أداة الجريمة، وهي سكين مطبخ فضية يبلغ طول نصلها 13 سنتيمترا، إلى جانب سترة المتهم داخل سلة مهملات قريبة من موقع الحادثة.وكشفت القضية كذلك عن تورط والد المدان بيتر كوريغان، بعدما اعترف أمام المحكمة بتهمة مساعدة جانٍ على الإفلات من العدالة، فيما لا يزال بانتظار صدور الحكم بحقه.وفي المقابل، وصفت أسرة القاسم ابنها بأنه "الركيزة المعنوية للعائلة والابن البار والأخ المحب"، فيما عبّرت المدرسة اللغوية التي كان يدرس فيها عن حزنها العميق لفقدان أحد طلابها.المصدر: عكاظ