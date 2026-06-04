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إصدار طابعين بريديين حول موضوع " حديقة النباتات بتونس"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a21ae3cf16b75.02026076_khogfnpmlqjei.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 18:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يُصدر البريد التونسي يوم 05 جوان 2026 طابعين بريديين تمّ تخصيصهما لنبتتي البراكيكيتون الهجين والكالستيموم الصلب، وذلك في إطار مزيد التعريف بحديقة النباتات بتونس التي تُعدّ إحدى أجمل الفضاءات الطبيعية التي تجمع بين سحر الطبيعة وروعة التنسيق النباتي، حيث تحتضن أنواعًا متنوّعة من نباتات الزينة التي تعكس جمال البيئة المتوسطية وتنوّعها البيولوجي.

يعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من اليـــــوم الجمعة 05 جوان 2026 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤهــمــا عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.
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