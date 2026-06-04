تونس تحتضن فعاليات المنتدى الأقتصادي التونسي الايطالي يومي 24 و25 جوان 2026

يحتضن مقر منظمة الأعراف بالعاصمة تونس، يومي 24 و25 جوان 2026، فعاليات "المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي"، الذي يعد الموعد الاقتصادي الأبرز لهذا العام لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وافاد بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان هذا المنتدى، الذي ينظم ببادرة مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوزارة الإيطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وديناميكية التبادل التجاري ودعم الابتكار بين ضفتي المتوسط.وسينتظم المنتدى بالشراكة مع وكالة التجارة الإيطالية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.ويُنتظر أن يشكّل المنتدى منصة أعمال عملية وميدانية مخصصة لتطوير شراكات فاعلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.ويتضمن برنامج التظاهرة محاور رئيسية أبرزها تنظيم فضاء حصري للشراكة الثنائية يتيح فرصاً نوعية لربط الصلة وعقد لقاءات مهنية مباشرة مع مئات الشركات الإيطالية التي تبحث عن شركاء استراتيجيين في تونس.وبحسب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ينتظر ان يشهد المنتدى جلسات استراتيجية رفيعة المستوى تشمل جلسة افتتاحية بحضور مسؤولين بارزين، تليها ورشات عمل وحلقات نقاش موضوعية يؤثثها خبراء لتفكيك توجهات السوق وفرص الاستثمار الواعدة.