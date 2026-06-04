التنس: أندريفا تهزم كوستيوك وتصل إلى نهائي بطولة رولان غاروس

تأهلت الروسية الشابة ميرا ​أندريفا إلى النهائي لأول ‌مرة في إحدى البطولات ‌الأربع الكبرى بفوزها ‌الساحق 6-1 و6-3 على الأوكرانية مارتا كوستيوك، في مباراة نصف النهائي ببطولة ⁠فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) اليوم الخميس.وسيطرت المصنفة الثامنة على ​المباراة منذ البداية وتفوقت على كوستيوك بفضل ضرباتها العميقة ⁠والقوية على ملعب فيليب شاترييه لتتأهل إلى المباراة النهائية التي ستواجه ⁠فيها مواطنتها ديانا شنايدر أو البولونية مايا خفالينسكا التي تأهلت من التصفيات.وكما أصبح معتادا بالنسبة للاعبات الأوكرانيات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، لم تقف كوستيوك لالتقاط الصورة التقليدية قبل المباراة، ​ولم تتصافحا عند الشبكة قبل المباراة أو بعدها.وسرعان ما تقدمت أندريفا 4-صفر في ‌المجموعة الأولى ومضت في طريقها لتحقيق فوزها الأول على كوستيوك في ثالث مباراة تجمع بينهما.وهددت ⁠كوستيوك لفترة وجيزة بالدخول في ‌أجواء المباراة في المجموعة الثانية، لكن أندريفا (19 عاما) سرعان ما قضت على أي آمال في العودة وحسمت الفوز. وقالت أندريفا "ما زلت متوترة جدا، متوترة جدا قبل هذه المباراة لأنها قدمت موسما رائعا، ولم تخسر على الملاعب الرملية، ‌وهذا ما شكل ضغطا علي...إنها ⁠لاعبة رائعة، ومنافسة قوية، لذا أنا سعيدة للغاية بأدائي. أنا سعيدة لأنني ثأرت لخسارة ‌نهائي مدريد، ولأنني وصلت إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى لأول مرة. "كل هذه المشاعر مجتمعة، لم ‌أشعر ⁠بمثل هذا من قبل، وأنا متحمسة جدا للمباراة الأخيرة هنا في باريس".