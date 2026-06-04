تأجيل محاكمة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة في قضية فساد مالي إلى 18 جوان

أحكام ابتدائية بالسجن والخطايا المالية



معاملات تجارية محل تتبع قضائي



استئناف من النيابة العمومية



قررت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير النقل الأسبقورجل الأعمالوإطارين سابقين بشركة بترولية عمومية إلى جلسة يومكما قررت المحكمة رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، مع مواصلة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة.وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاما ابتدائية في القضية، قضت بموجبها بسجن رجل الأعمال محمد فريخة لمدةكما قضت بسجن وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني لمدة، إلى جانب الحكم على كل واحد من الإطارين السابقين بالشركة البترولية العمومية بالسجن لمدةوشملت الأحكام أيضا تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع.وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بمعاملات تجارية أبرمت بين شركة بترولية عمومية وإحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال محمد فريخة، وهي الوقائع التي كانت محل أبحاث وتحقيقات قضائية انتهت بإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بادرت باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الكريم الهاروني والقاضي بسجنه لمدة عامين، وهو ما أدى إلى إعادة عرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف.ومن المنتظر أن تواصل هيئة الدائرة الجنائية المختصة النظر في القضية خلال جلسةالمقبل، قبل اتخاذ القرارات القضائية اللازمة بشأن الطعون والاستئنافات المقدمة في الملف.