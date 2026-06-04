عقب إغلاق مقر مفوضية اللاجئين.. محتجون يقتحمون مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا في وتيرة الاحتجاجات الرافضة لملف الهجرة غير الشرعية والتوطين، بعدما أقدم محتجون على اقتحام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وجاءت هذه التطورات في ختام تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات المواطنين الليبيين، للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المهاجرين واللاجئين المقيمين بصورة غير قانونية، ورفض أي مساعٍ أو ترتيبات قد تؤدي إلى توطينهم داخل البلاد.ورفع المحتجون شعارات تنتقد أداء المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، مطالبين السلطات باتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه ملف الهجرة، وتشديد الرقابة على الحدود، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني.وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الجدل الشعبي والسياسي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، بعد أسابيع من تداول تقارير ومعلومات أثارت مخاوف من وجود ترتيبات دولية تتعلق بمستقبل المهاجرين واللاجئين داخل ليبيا، وهو ما دفع إلى موجة احتجاجات واسعة في عدد من المناطق.ويعكس هذا التصعيد حجم الاحتقان الشعبي المتزايد تجاه ملف الهجرة، وسط مطالب متصاعدة بإعادة تنظيم الوجود الأجنبي داخل ليبيا، واتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالظاهرة.