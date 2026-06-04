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منوبة: تسجيل حالتي غش بالسماعات الذكية في مركز امتحان بمنوبة المدينة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 22:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
سجل مركز امتحان الباكالوريا بمعهد حمود باشا بمنوبة المدينة، اليوم الخميس، حالتي غش باستعمال أجهزة الكترونية متمثلة في سماعة أذنين "كيت" ذكية من نوع "فيب برو ماكس"، وفق ما صرح به مصدر أمنى لصحفية /وات/.

وتفيد المعطيات بأن تلميذين في شعبة الإعلامية، ضبطا أثناء اجتيازهما لامتحان مادة "الخوارزميات والبرمجة " بحوزتهما مخزّن الكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الالكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيهما.


وتولى رئيس مركز الامتحان اعلام المندوبية الجهوية للتربية، التي أعلمت بدورها المصالح الأمنية عن حادثتي الغش. وباشرت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة فورا البحث في عملية الغش بالاستماع للتلميذين، اللذين اعترفا بتفاصيل عملية الغش الالكتروني، مؤكدين اقتناءهما الجهاز من مهاجر باحدى الاحياء الشعبية المجاورة منذ شهرين.


ويتواصل الاستماع للتلميذين، في انتظار قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما، أو احالتهما في حالة تقديم في قضية ارتكاب الغش في امتحان وطني، وفق ذات المصدر.
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