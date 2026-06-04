رفع التدابير الاحترازبة في حق القيادي بالنهضة محمد بن سالم

تقرر رفع التدبير الاحترازي المتخذ في حق وزير الفلاحة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة محمد بن سالم والمتعلق بتحديد مكان اقامته بقابس.وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بقابس قضت بالسجن مدة ستّة أشهر في حق محمد بن سالم وعام واحد في حق كل من أحمد العماري وعلي اللافي وعامين اثنين في حق اطار ديواني وذلك على ذمة القضية المتعلقة بمحاولة اجتياز الحدود خلسة.يُذكر أن لسان الدفاع عن محمد بن سالم كان قد أثار في مناسبات عديدة ملف الوضع الصحي لموكلهم البالغ من العمر 71 عاماً، مطالبين بإنهاء التدابير المقيدة لحريته، خاصة بعد صدور الحكم الاستئنافي والبدء في تسوية وضعيته القانونية المرتبطة بهذه القضية.