القيروان: تجميع 280 ألف قنطار من الحبوب وعملية الإجلاء تسير بنسق عادي

أفادت المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد، بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن عملية اجلاء الحبوب تتم بصفة عادية.وأضافت بن حديد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة عمل أدّتها، اليوم الخميس، الى ولاية القيروان لمتابعة سير موسم التجميع، أن سلاسة عمليات القبول، والحدّ من الضغط المتوقع على مراكز التجميع تعود إلى الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والمرتكزة على البدء الفوري في عملية إجلاء ونقل الحبوب منذ اليوم الأول لفتح المراكز.وأكدّت أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بالتزامن مع انطلاق عمليات الحصاد والتجميع تدريجيا في بقية الولايات المنتجة، باعتبار ولاية القيروان من أولى الولايات التي افتتحت الموسم منذ التاسع والعشرين من شهر ماي الماضي.وفي ما يتعلق بالبنية التحتية المخصّصة للاستقبال كميات الحبوب بالجهة، أوضحت المتحدثة أنه تم تجهيز 11 مركزا للتجميع تابعة لـ 9 جهات مجمعة في ولاية القيروان والمصادقة عليها، حيث خضعت 7 مراكز منها للمعاينة والتهيئة المباشرة تحت إشراف اللجنة الجهوية برئاسة والي الجهة، في حين تولت اللجنة الفنية المركزية المعاينة والمصادقة على 4 مراكز أخرى موزعة على معتمديات حاجب العيون والقيروان الجنوبية وحفوز وبوحجلة، مشيرة الى توفر كافة مستلزمات تداول الحبوب ومعدات أخذ العينات بهذه المراكز.​وفي سياق متصل، شدّدت المسؤولة على أهمية دور الفلاح في ضمان حقوقه ومتابعة جودة منتوجه، وعلى ضرورة الحضور الشخصي لكل المنتجين من أجل مواكبة عملية وزن المحصول واستلام تذاكر الوزن الخاصة بهم، كما دعتهم لمراقبة عملية رفع العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية بدقة، باعتبارها المرجع الأساسي الذي يرسل إلى مخبر التحليل المركزي لتحديد السعر النهائي العادل الذي سيصرف للفلاح.​أما بخصوص مجابهة التغيّرات المناخية والوقاية من المخاطر الطارئة، فقد طمأنت المسؤولة الرأي العام بأنّ التقلبات الجوية الأخيرة لم تتسبب في أي مشاكل بفضل الاحتياطات المتخذة، مؤكدة على إلزامية استمرار مراكز التجميع في اتخاذ التدابير الوقائية القصوى لحماية المحصول من الأمطار.وأضافت أن مصالح وزارة الفلاحة كثفت، بالتنسيق مع سلك الحماية المدنية، حملاتها الإرشادية لرفع الوعي وتجنب الحرائق في الحقول والمستودعات.​واختتمت المسؤولة تصريحها بالتأكيد على أن تأمين صابة الحبوب وتخزينها في أفضل الظروف الممكنة يعدّ قضية أمن وطني ومسؤولية تضامنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، مجدّدة التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة عمليات الإجلاء بنفس الوتيرة والنسق السريع الى حين استكمال تجميع كافة الكميات، حفاظا على هذا المورد الاستراتيجي الغذائي للدولة.