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قضية فرار مساجين من السجن المدني بالمرناقية: حجز القضية لجلسة 8 جوان لمرافعات المحامين

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 20:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين ارهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية الى جلسة يوم 8 جوان الجاري للمرافعات.

ونظرت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب اليوم الخميس في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية، وشملت الأبحاث بشأنها اكثر من أربعين متهما من بينهم الارهابيين الخمسة واطرافا اخرى واطارات وأعوان من السجون، وتراوحت الأحكام الابتدائية بين ثلاثة أعوام وثمانية وثلاثين عاما سجنا في حق المتهمين.


وتعود أطوار ملف القضية الى أواخر شهر أكتوبر من سنة 2023 اثر تمكن خمسة ارهابيين مصنّفين خطيرين من الفرار من السجن المدني بالمرناقية من بينهم الصومالي وعامر بلعزي ورائد التواتي والغزواني.


وتولت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم استكمال استنطاق المتهمين قبل أن تقرر حجز ملف القضية الى جلسة يوم الاثنين القادم وفسح المجال امام مرافعات المحامين
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