تسمية مكلف عام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

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أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عن تسمية صالح بن عمر، مستشار مقرر عام، مكلفا عاما لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى أمر عدد 87 لسنة 2026 مؤرخ في 1جوان 2026

