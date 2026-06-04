تسمية مكلف عام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

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16:53 - جمعية الأولياء والتلاميذ تحذّر من التشكيك في نزاهة امتحان البكالوريا وتدعو إلى الحفاظ على معنويات المترشحين
16:40 - نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولاً
16:21 - مدنين: غدا انطلاق حملة مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بمعتمديات جرجيس ومدنين الجنوبية وسيدي مخلوف
15:03 - تنظيم يوم اعلامي بولاية قفصة للتعريف بالتمويل التشاركي واطلاق مسابقة لاختيار أفكار مشاريع قابلة للتمويل
14:29 - مؤتمر الجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين يسلط الضوء على استعداد تونس لإدخال جراحة القلب بواسطة الروبوت
الخميس 04 جوان 2026 | 18 ذو الحجة 1447
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