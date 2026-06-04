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ترامب: الديمقراطيون يفضلون فشل أمريكا على منحي نصرا جديدا في مفاوضات إيران

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 18:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "التصويت الفارغ" الذي أجراه مجلس النواب وقيّد صلاحياته في زمن الحرب، في خضم مفاوضاته لإنهاء الأزمة مع إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن مجلس النواب صوت، بمشاركة 4 جمهوريين "سيئين" وجميع الديمقراطيين (الذين أسماهم "الحمير" - Dumocrats)، لصالح تقييد صلاحياته، متسائلا: "من الذي قد يفعل شيئاً غير وطني كهذا؟".


وأضاف أن هؤلاء المشرعين يعرفون تماما أين تقف المفاوضات مع إيران، متهما الديمقراطيين بأنهم مدفوعون بما وصفه بـ"متلازمة اضطراب ترامب"، وأنهم يفضلون فشل البلاد على منحه نصرا آخر يضاف إلى سلسلة انتصاراته.


أما عن الجمهوريين الأربعة الذين صوتوا مع الديمقراطيين، فقال ترامب إنهم "ممثلون يتباهون" ويجب أن يخجلوا من أنفسهم، دون أن يذكر أسماءهم.

واختتم ترامب تصريحاته بهتافه الشهير "أجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، مؤكداً موقفه الرافض لأي محاولة لتقييد سلطاته في إدارة الحرب والمفاوضات.
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