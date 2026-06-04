قفصة: تسجيل 11 حالة غشّ خلال اليومين الأوّلين من امتحان البكالوريا

أفاد المندوب الجهوي التربية بقفصة، ابراهيم الرويسي، أنه تم تسجيل 11 حالة غشّ خلال اليومين الأوّلين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية قفصة.وأضاف الرويسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الاجراءات في حقّ المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات، وبين مواصلة اجتياز الإختبارات إلى حين البتّ في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة.يذكر أنّ عدد المترشحين لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بولاية قفصة، يبلغ 5931 مترشحا، موزّعين إلى 4431 مترشّحا ومترشحة مسجلين في 32 مؤسسة تربوية عمومية، و993 تلميذا وتلميذة مرسمين بمؤسسات تربوية الخاصة، إضافة إلى 418 مترشحا ومترشحة مسجلين بصفة فردية، تم توزيعهم جميعا على 27 مركز اختبار لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية التي تتواصل إلى غاية 10 جوان الجاري.