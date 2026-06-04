التايكواندو: التونسي فراس القطوسي يحرز برونزية كأس رئيس الاتحاد الدولي لوزن أقل من 87 كلغ

أحرز البطل العالمي والأولمبي التونسي فراس القطوسي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 87 كلغ ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو التي تستضيفها مدينة نورمبيرغ الألمانية من 4 الى 7 جوان الحالي.وجاء ذلك اثر انهزامه في الدور نصف النهائي أمام الكرواتي كرابان فيتو بنتيجة جولتين لواحدة.وهي الأولى للمشاركة التونسية في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو المصنفة من فئة 30 نقطة والتي تعد مرحلة اعدادية الى الألعاب المتوسطية المقررة بتارنتو الايطالية.يشار الى أنّ بعثة المنتخب التونسي للتايكواندو أكابر وكبريات، المشاركة في كأس رئيس الاتحاد الدولي، تتكون من 6 عناصر ذكورا واناثا هم:فراس القطوسي -87 كلغمحمد خليل الجندوبي - وزن أقل من 68 كلغفارس بوجمعي - وزن 68 كلغآدم السالمي -وزن 58 كلغشيماء التومي - وزن 62 كلغإكرام الظاهري - وزن 53 كلغ