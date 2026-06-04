بن عروس: يوم تثقيفي بيداغوجي بالمركز المندمج بمقرين احتفاء باليوم العالمي للبيئة

نظّم المركز المندمج للشباب بمقرين من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، بالتعاون مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، برنامجًا ثقافيًا تنشيطيا خاصًا بالأطفال لتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والبيئية لدى الأجيال الجديدة، وذلك احتفاء باليوم الوطني و العالمي للبيئة الموافق لـ5 جوان من كل سنة.وأوضحت مديرة المركز المندمج بمقرين، يسرى شوشان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا البرنامج التوعوي البيداغوجي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية لدى الأطفال من خلال فتح باب النقاش والحوار حول أهمية المحافظة على البيئة وانعكاساتها على حياة الانسان، والحلول العملية التي يمكنهم تطبيقها في حياتهم اليومية والمتمثلة بالخصوص في إلقاء الفضلات في الأماكن المخصصة لها، والحد من استخدام المواد البلاستيكية، والحفاظ على الأشجار والمسطحات المائية.وأشارت إلى أن هذه التظاهرة تضمنت مجموعة من الألعاب البيداغوجية والورشات التفاعلية، والمسابقات الثقافية التي تعنى بالبيئة على غرار فن الرسكلة، كما تعد فرصة تمكنّ الأطفال من التفكير في أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة، واحترام الكائنات الحية باعتبارها جزءًا من منظومة بيئية متكاملة عبر تقديم محتوى للناشئة يربط بين المعرفة والابداع، ويعزّز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، ويسهم في اعداد جيل مدرك لقضاياها وأكثر قدرة على التفاعل الإيجابي مع محيطها.واعتبرت مديرة المركز المندمج بمقرين أنّ هذا اليوم التوعوي التثقيفي، الذي يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المبرمجة بالمركز في اطار الاحتفاء باليوم الوطني و العالمي للبيئة، يرمي بالخصوص الى تحسيس هذه الفئة من الأطفال بمختلف التحديات والرهانات البيئية، وتطوير تفكيرهم النقدي، والالتزام بالمواطنة وتبني سلوكيات مسؤولة في مجال البيئة.