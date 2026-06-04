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تنظيم يوم اعلامي بولاية قفصة للتعريف بالتمويل التشاركي واطلاق مسابقة لاختيار أفكار مشاريع قابلة للتمويل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 15:03 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بآليات التمويل التشاركي والجماعي، تحتضن ولاية قفصة يوما اعلاميا تحسيسيا، وذلك يوم 11 جوان 2026.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تؤمنها مؤسسة "Grow Funding" بالتعاون مع مختلف الهياكل الجهوية المتدخلة، إلى التعريف بمنصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدماتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع والراغبين في إحداث مشاريع فردية أو جماعية.


وسيتم بالمناسبة إطلاق مسابقة على مستوى مختلف معتمديات الولاية لاختيار أفضل أفكار المشاريع القابلة للترشح للانتفاع بالتمويل التشاركي بما يساهم في دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز مساهمتها في التنمية المحلية.


وتتضمن هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف والي الجهة، زيارات ميدانية تنفذها فرق عمل مشتركة تضم ممثلين عن المؤسسة وعددا من الإدارات والهياكل الجهوية المعنية لمرافقة أصحاب المبادرات وتقديم الإحاطة الفنية والتوجيه اللازم لهم.

ويندرج هذا اليوم في اطار سلسلة الأيام الإعلامية التحسيسية التي تنتنظم من 4 الى 13 جوان الجاري لفائدة حاملي أفكار المشاريع خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري وتثمين النفايات والرقمنة وغيرها من القطاعات الواعدة بما يتيح التعريف بفرص التمويل المتاحة وتشجيع المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي.
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