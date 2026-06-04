بلدية أكودة تنطلق في اقتلاع نبتة "الأنابازين" السامة بعد فاجعة المكناسي

إجراءات وقائية



أعلنت بلدية أكودة من ولاية سوسة انطلاق حملة لإزالة نبتةالسامة من عدد من شوارع وأنهج المنطقة البلدية، وذلك على خلفية الحادثة المأساوية التي شهدتها معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد وأسفرت عن وفاة شخصين إثر تسمم غذائي.وأكد كاتب عام بلدية أكودة، الدبابي فتيسة، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن المصالح البلدية رصدت وجود هذه النبتة في عدد من المواقع داخل المنطقة البلدية، بما في ذلك محيط بعض المؤسسات التربوية، الأمر الذي استوجب التدخل السريع لإزالتها تفاديا لأي مخاطر محتملة.وأوضح أن عملية الاقتلاع انطلقت من، على أن تتواصل تدريجيا لتشمل بقية الشوارع والأنهج التي تم تسجيل وجود هذه النبتة بها.وأشار فتيسة إلى أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى حماية المواطنين، خاصة بعد النتائج المخبرية التي أظهرت أن مادةالسامة كانت وراء حادثة التسمم الغذائي التي شهدتها المكناسي أواخر شهر ماي الماضي.وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أكدت أن التحاليل المخبرية رجحت دخول أوراق نبتة برية سامة من نوعضمن الخضر الورقية المستعملة في إعداد الطعام، ما أدى إلى تسجيل حالات تسمم خطيرة داخل عائلة واحدة.وتدعو السلطات الصحية والبلديات المواطنين إلى توخي الحذر وعدم استعمال النباتات البرية مجهولة المصدر في إعداد الأطعمة، مع الحرص على اقتناء الخضر الورقية من المسالك المنظمة والموثوقة.