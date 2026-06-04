تأجيل قضية وديع الجري إلى 6 جويلية في انتظار البت في الطعن بالتعقيب
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وعدد من المتهمين الآخرين إلى جلسة يوم 6 جويلية المقبل.
ويأتي قرار التأخير في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام، والذي قضى بإحالة وديع الجري وبقية المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
كما قررت المحكمة تأخير القضية من أجل جلب وديع الجري للمثول أمام هيئة الدائرة، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.
ويأتي قرار التأخير في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام، والذي قضى بإحالة وديع الجري وبقية المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
كما قررت المحكمة تأخير القضية من أجل جلب وديع الجري للمثول أمام هيئة الدائرة، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.
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