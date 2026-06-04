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معهد باستور تونس يوقع اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 11:28 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وقّعت المديرة العامة لمعهد باستور تونس سامية منيف ومديرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز ألكسندرا بيرترون، أمس الأربعاء، اتفاقية شراكة، في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال "التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وصحة النباتات"، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن معهد باستور.


كما يندرج هذا التعاون في إطار تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات الأكاديمية والبحثية بين المؤسستين، بما يتيح للباحثين والفرق العلمية الاستفادة من التجارب والخبرات المتخصصة وتوسيع آفاق التعاون العلمي على المستوى الدولي.
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