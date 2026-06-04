وزير التربية يزور مركزي اختبار بأريانة ويعاين سير الامتحانات خلال اليوم الثاني من البكالوريا

أدى وزير التربية نور الدين النوري، صباح اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى مركزي الاختبارات الكتابية بمعهد خير الدين باشا ومعهد حنبعل بولاية أريانة، لمتابعة سير اليوم الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، وذلك بحضور والي أريانة الوليد صنديد والمندوبة الجهوية للتربية بأريانة محرزية التايب.ودعا نور الدين النوري بهذه المناسبة الأولياء الذين التقاهم أمام مراكز الامتحانات الى توفير الاحاطة النفسية اللازمة لأبنائهم، مؤكدا اتخاذ جميع الترتيبات لضمان حسن سير الاختبارات وتوفير الظروف الملائمة للمترشحين حسب ما جاء في بلاغ وزارة التربية.كما التقى الوزير بالإطارات التربوية والإدارية المشرفة على الامتحانات، واطلع على ظروف العمل داخل مراكز الاختبارات، مثمنا جهود مختلف المتدخلين في تأمين هذا الامتحان الوطني.وانطلقت الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا يوم 3 جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 10 جوان. ويبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 162 ألفا و435 مترشحا، ينتمي نحو 80 بالمائة منهم إلى المعاهد العمومية.