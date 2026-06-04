يريفان وواشنطن توقعان اتفاق إطار حول "ممر ترامب"

أعلن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان توقيع بلاده اتفاق إطار مع واشنطن حول "ممر ترامب" بين أذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان الأذربيجانية ذاتية الحكم الواقعة بين أرمينيا وإيران.وقال: "الاتفاقية الإطارية بين أرمينيا والولايات المتحدة بشأن 'ممر ترامب' قد وقعت قبل أيام خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أرمينيا".وأضاف: "لقد وقع الوزير روبيو على الاتفاقية وأرسلت الوثائق إلينا حيث وقعتها شخصيا وبذلك اكتملت عملية التوقيع عن بعد، وأصبحت الاتفاقية جاهزة للتصديق عليها".ويعد "ممر ترامب" مشروعا استراتيجيا يهدف إلى فتح طريق بري بين أراضي أذربيجان الرئيسية وجمهورية ناخيتشيفان المعزولة جغرافيا، والتي تحدها أرمينيا من الشمال وإيران من الجنوب والغرب.ويتوقع أن يمر هذا الممر عبر الأراضي الأرمنية تحت إشراف دولي، في إطار جهود أوسع لتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان بعد سنوات من النزاع.