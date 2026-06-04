"طيران الإمارات" تعلن ترقية أول إماراتيتين إلى رتبة كابتن

وانضمت حنان إلى طيران الإمارات في عام 2008، بينما التحقت بخيتة عام 2011، وكلتاهما خريجة برنامج تدريب وتأهيل الطيارين المواطنين الذي أطلقته الناقلة عام 1993. وتوجت مسيرتهما هذا العام بحصولهما على الشارة الرابعة، بعد سنوات من الالتزام والعمل الجاد.وسجلت حنان أكثر من 9253 ساعة طيران، معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي وصفته بـ"البداية" وليس النهاية. أما بخيتة فأكدت حرصها على نقل خبرتها للأجيال القادمة.من جانبه، هنأ الكابتن حسن الحمّادي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية، الطيارتين، مشيداً بالتزام الناقلة بتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في قطاع الطيران.المصدر: الإمارات اليوم