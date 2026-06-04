اريانة: مصالح المراقبة الإقتصادية ترفع 636 مخالفة إقتصادية طيلة شهر ماي المنقضي

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بأريانة، طيلة شهر ماي المنقضي، 636 مخالفة إقتصادية، وتصدرت مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار قائمة التجاوزات بـ 251 مخالفة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة سامي البجاوي، في تصريح ل /وات/.وأفاد المصدر نفسه، بأن أغلب التجاوزات المسجلة تعلقت بقطاع الخضر والغلال بــ 305 مخالفة، يليها قطاع المواد الغذائية بــ 119 مخالفة.وأوضح في هذا الصدد، أنه تم حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية، على غرار 1370 كلغ من الدجاج الحي و52 كلغ من اللحوم الحمراء وأكثر من 176 كلغ من الموز، فضلا عن حجز 240 لترا من مادة الجافال و1325 لترا من مادة الصابون السائل.يذكر أنه تم خلال شهر ماي الفارط، غلق محل لصنع الخبز، لعدم استيفاء صاحبها الشروط القانونية.وكانت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، نفذت 2922 زيارة تفقدية خلال شهر ماي الفارط، منها 101 زيارة مشتركة.