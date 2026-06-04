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توزر: انطلاق أشغال القسط الأخير من المستشفى الجهوي بنفطة ليكون جاهزا أواخر السنة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 11:14 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انطلقت أمس الاربعاء، أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي لصحفية "وات".

وأضاف المصدر ذاته أن بناء مستشفى جهوي جديد بنفطة هو من بين المشاريع المعطلة منذ عدة سنوات، حيث توقفت الأشغال بإنجاز القسط الأول، وحظي المشروع أمس الأربعاء بجلسة حضيرة بموقع الأشغال بحضور المقاول المكلف بالإنجاز وممثلي مختلف الوزارات المتداخلة تحت إشراف والي الجهة.

وأضاف اللموشي أن القسط الأخير يتضمن استكمال بعض البناءات فضلا عن ربطه بمختلف الشبكات، بعد ان تضمنت الأقساط المنجزة سابقا مكونات عديدة منها قاعة استقبال ومخبر تحاليل طبية وقسم للأشعة مع تخصيص قاعة لتركيز آلة السكانير وقاعتي عمليات مجهزتين وقسم النساء والتوليد الذي ينتظر أن يقدم مختلف الخدمات الطبية لاحتوائه على قاعة عمليات خاصة به فضلا عن أقسام الطب العام وطب الأطفال وغيرها من المكونات التي تجعل منه دعامة هامة لخدمات القطاع في الجهة.
وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع في مختلف أقساطه 16 مليون دينار، ووينتظر بانطلاق استغلاله بداية سنة 2027، أن يساهم في تقريب خدمات بعض الاختصاصات الطبية لمتساكني معتمديتي نفطة وحزوة.
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