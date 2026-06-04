وزارة أملاك الدولة تفتح 3 مناظرات خارجية لانتداب 43 مهندسا وتقنيا ومتصرفا

انتداب مهندسين أولين (20 خطة)



انتداب تقنيين (21 خطة)



انتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف (خطتان)



أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأولين، والسلك التقني المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة موزعة على عدة اختصاصات حيوية، وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جوان 2026.وتأتي هذه الانتدابات في إطار تعزيز الموارد البشرية للوزارة وتدعيم إداراتها المركزية والجهوية بالكفاءات الفنية والإدارية القادرة على دفع وتيرة العمل وتطوير آليات التصرف في العقارات الدولية والمنظومات الرقمية التابعة لها.-تفتح الوزارة مناظرة بالاختبارات، يوم 30 جويلية 2026 والأيام الموالية لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وقد حُدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بـ 20 خطة تتوزع حسب الاختصاصات التالية:- الهندسة المدنية: 11 خطة- الهندسة الإعلامية: 5 خطط-الهندسة الكهربائية: خطتان (2)- الهندسة الميكانيكية: خطة واحدة (1)- الهندسة المنجمية: خطة واحدة (1)بالتوازي مع مناظرة المهندسين، يجري تنظيم مناظرة خارجية أخرى في التاريخ ذاته (30 جويلية 2026) لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.وتشمل هذه المناظرة 21 خطة موزعة على الاختصاصات التالية:- قيس الأراضي ورسم الخرائط: 6 خطط- الهندسة الإعلامية: 4 خطط- الهندسة المدنية: 3 خطط- الكهرباء: خطتان (2)- الميكانيك: خطتان (2)- التكييف: خطتان (2)- الهندسة الفلاحية: خطة واحدة (1)- الإلكترونيك: خطة واحدة (1)كما تضمن القرار الوزاري فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف بذات الوزارة لإسناد خطتين (2)، بهدف تطوير وحوكمة التصرف في الرصيد الوثائقي وحفظ الذاكرة العقارية والإدارية للبلاد.وأشارت، القرارات الموقعة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، إلى أن قائمة الترشحات للمناظرات الثلاث تُغلق رسمياً يوم 30 جوان 2026.