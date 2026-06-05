JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:03 Tunis

عراقجي: إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور علاقاتنا مع الإمارات

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a226c421d7e71.21696135_hefjnqgomlkip.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 06:26 قراءة: 1 د, 17 ث
      
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور علاقات بلاده مع الإمارات.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء تصريحات عراقجي، "للأسف، توجد أدلة وشواهد كثيرة تفيد بأن أمريكا والكيان الصهيوني استخدما المجال الجوي والأراضي الإماراتية ضد إيران خلال الحرب الأخيرة".


وأضاف: "لدينا وثائق ومستندات تثبت أن الإمارات شاركت بشكل مباشر في بعض العمليات العسكرية التي استهدفت إيران."


وأوضح أن التوتر الحالي في العلاقات مع أبوظبي يعود أساساً إلى الوجود الإسرائيلي هناك والعلاقات السياسية والتجارية الوثيقة التي تربط الإمارات بتل أبيب.

كما أشار إلى أن الإمارات كانت قادرة على إقامة علاقات أفضل مع إيران، لو أنها حذت حذو بقية دول الخليج في سياستها.

من جهة أخرى، كرّر عراقجي تحذير طهران لدول المنطقة من أن القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها ستُعتبر أهدافاً مشروعة في حال مشاركتها في أي عدوان على إيران، مشدداً على أن الرد الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية وليس الدول نفسها. وأضاف أن إيران ظلت على تواصل مستمر مع وزير الخارجية السعودي في هذا الشأن.

وفي شأن إدارة مضيق هرمز، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستتبادل وجهات النظر مع دول الخليج، إلا أن القرار النهائي سيكون بين إيران وسلطنة عُمان، وفق معايير القانون الدولي.

وأضاف: "لو لم تكن هناك قواعد أمريكية في الدول المجاورة لنا، لما تعرضت تلك الدول لأي هجمات"

واختتم عراقجي تصريحاته بالقول إنه لو لم تكن هناك قواعد أمريكية في الدول المجاورة، لما تعرضت تلك الدول لأي هجمات. وأضاف: "كنا حذّرنا دول المنطقة من أن القواعد الأمريكية على أراضيها ستُصبح جزءاً من أي عدوان ضدنا، وسنضطر لاستهدافها، لكن ربما لم يأخذوا تحذيرنا بجدية، أو اعتقدوا أننا غير قادرين على الرد".

المصدر: تسنيم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330514

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 6

كل الأخبار...

07:03 - في مسعى للإبهار.. فيفا يغير تقاليد عمرها عقود في مونديال 2026
06:26 - عراقجي: إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور علاقاتنا مع الإمارات
00:27 - رئيس الجمهورية يلتقي سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامه
أمس 23:10 - سليانة: تركيز مركز موسمي متقدّم للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو
أمس 22:34 - القيروان: تجميع 280 ألف قنطار من الحبوب وعملية الإجلاء تسير بنسق عادي
أمس 22:31 - عقب إغلاق مقر مفوضية اللاجئين.. محتجون يقتحمون مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس
أمس 22:12 - منوبة: تسجيل حالتي غش بالسماعات الذكية في مركز امتحان بمنوبة المدينة
أمس 22:10 - وزارة الصحة: إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطّل
أمس 22:07 - القيروان: تجميع 280 ألف قنطار من الحبوب وعملية الإجلاء تسير بنسق عادي
أمس 22:05 - التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيّق
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 جوان 2026 | 19 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet30°
23° Babnet
الــرياح:
2.03 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-20
30°-22
36°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/06)     1209,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/06)   29499 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No