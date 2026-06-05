عراقجي: إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور علاقاتنا مع الإمارات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور علاقات بلاده مع الإمارات.ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء تصريحات عراقجي، "للأسف، توجد أدلة وشواهد كثيرة تفيد بأن أمريكا والكيان الصهيوني استخدما المجال الجوي والأراضي الإماراتية ضد إيران خلال الحرب الأخيرة".وأضاف: "لدينا وثائق ومستندات تثبت أن الإمارات شاركت بشكل مباشر في بعض العمليات العسكرية التي استهدفت إيران."وأوضح أن التوتر الحالي في العلاقات مع أبوظبي يعود أساساً إلى الوجود الإسرائيلي هناك والعلاقات السياسية والتجارية الوثيقة التي تربط الإمارات بتل أبيب.كما أشار إلى أن الإمارات كانت قادرة على إقامة علاقات أفضل مع إيران، لو أنها حذت حذو بقية دول الخليج في سياستها.من جهة أخرى، كرّر عراقجي تحذير طهران لدول المنطقة من أن القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها ستُعتبر أهدافاً مشروعة في حال مشاركتها في أي عدوان على إيران، مشدداً على أن الرد الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية وليس الدول نفسها. وأضاف أن إيران ظلت على تواصل مستمر مع وزير الخارجية السعودي في هذا الشأن.وفي شأن إدارة مضيق هرمز، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستتبادل وجهات النظر مع دول الخليج، إلا أن القرار النهائي سيكون بين إيران وسلطنة عُمان، وفق معايير القانون الدولي.وأضاف: "لو لم تكن هناك قواعد أمريكية في الدول المجاورة لنا، لما تعرضت تلك الدول لأي هجمات"واختتم عراقجي تصريحاته بالقول إنه لو لم تكن هناك قواعد أمريكية في الدول المجاورة، لما تعرضت تلك الدول لأي هجمات. وأضاف: "كنا حذّرنا دول المنطقة من أن القواعد الأمريكية على أراضيها ستُصبح جزءاً من أي عدوان ضدنا، وسنضطر لاستهدافها، لكن ربما لم يأخذوا تحذيرنا بجدية، أو اعتقدوا أننا غير قادرين على الرد".المصدر: تسنيم