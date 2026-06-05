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سليانة: تنظيم دورة تدريبية حول آليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتيل النساء

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 23:14 قراءة: 0 د, 52 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية لشوون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع جمعية "متطوعون بوعرادة"، دورة تدريبية حول آليات إدارة الأزمات والتنسيق المشترك عند حدوث جرائم تقتيل النساء، لفائدة أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة ورئيسة التنسيقية عائدة بن نصر في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجهة شهدت في الآونة الأخيرة عدة جرائم في تقتيل النساء، ممّا يتطلب كيفية تناول آثار هذه الجرائم على المجتمع والأطفال بتضافر جهود كافة الهياكل المتدخلة، وأضافت أنه سيتم تفعيل خطة جهوية مستمرة للوقاية تتدخل فيها جميع الأطراف.
من جهتها، قالت أستاذة جامعية متقاعدة وناشطة بالمجتمع المدني منية القاري، إن تقتيل النساء باتت ظاهرة في تزايد من سنة إلى أخرى لافتة إلى أن تم في سنة 2024 تسجيل 25 جريمة تقتيل النساء و29 ضحية (يتم أحيانا قتل الزوجة والأم والأطفال) وتسجيل عدد من الجرائم سنة 2025 بأكثر من 11 ولاية (موزعة على امتداد كامل السنة)، باستثناء شهر أوت. 

وأشارت إلى أن اغلب القضايا لا تخضع لمتابعة وأن أكثر حالات العنف المسجلة عنف زوجي في الفضاء الأسري. 
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