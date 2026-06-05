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تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 20:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
صدر، اليوم الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 89 لسنة 2026 مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.

وينص الأمر على تمديد نشر هذه الوحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA) لمدة سنة إضافية ابتداء من 1 جويلية 2026.


تجدر الإشارة إلى أنه تم نشر عسكريّة للنقل الجوي قوامها خمسة وسبعون عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA) بمقتضى الأمر عدد 440 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جويلية 2024.


وتم تكليف هذه الوحدة بمهام النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتم تحديد مدة عملها بسنة واحدة قابلة للتجديد ابتداء من 1 جويلية 2024.
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