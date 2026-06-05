دورة موريس ريفيلو: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يتعثر أمام السعودية بثلاثية
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 23 سنة أمام نظيره السعودي لأقل من 21 سنة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدورة موريس ريفيلو المقامة بمدينة تولون الفرنسية.
وكان المنتخب التونسي سباقا إلى افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 12 بواسطة عمر بن علي، غير أن المنتخب السعودي نجح في العودة سريعا في النتيجة، حيث عدل تركي الغميل الكفة في الدقيقة 20، قبل أن يضيف إياد حوسا الهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم جاء الهدف الثالث إثر كرة حولها المدافع أمان الله محرزي بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده في الدقيقة 83.
نسور قرطاج يكملون اللقاء بتسعة لاعبينوعرفت المباراة صعوبات إضافية للمنتخب التونسي بعد أن أكمل المواجهة بتسعة لاعبين إثر إقصاء كل من لؤي الترايعي في الدقيقة 42 ومحمد الرياحي في الدقيقة 72.
وتأثر أداء المنتخب الوطني بالنقص العددي، ما منح المنتخب السعودي أفضلية مكنته من قلب النتيجة وحسم نقاط المباراة لصالحه.
أول هزيمة بعد انطلاقة واعدةوكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في الدورة بتحقيق فوز عريض على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتلقى اليوم هزيمته الأولى في المسابقة.
ترتيب المجموعةعقب الجولة الثانية، تصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، متقدما على المنتخب الصيني الذي يملك الرصيد ذاته، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.
وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:
* السعودية: 6 نقاط
* الصين: 6 نقاط
* تونس: 3 نقاط
* الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط
* كولومبيا: 0 نقطة
مواجهتان حاسمتان لتونسوسيخوض المنتخب التونسي مباراته المقبلة أمام المنتخب الصيني يوم 7 جوان، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب كولومبيا يوم 10 جوان.
وسيكون "نسور قرطاج" مطالبين بتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين للمحافظة على حظوظهم في التأهل إلى الدور نصف النهائي، علما أن صاحبي المركزين الأول والثاني فقط يضمنان العبور إلى المربع الذهبي.
وكان المنتخب التونسي سباقا إلى افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 12 بواسطة عمر بن علي، غير أن المنتخب السعودي نجح في العودة سريعا في النتيجة، حيث عدل تركي الغميل الكفة في الدقيقة 20، قبل أن يضيف إياد حوسا الهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم جاء الهدف الثالث إثر كرة حولها المدافع أمان الله محرزي بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده في الدقيقة 83.
نسور قرطاج يكملون اللقاء بتسعة لاعبينوعرفت المباراة صعوبات إضافية للمنتخب التونسي بعد أن أكمل المواجهة بتسعة لاعبين إثر إقصاء كل من لؤي الترايعي في الدقيقة 42 ومحمد الرياحي في الدقيقة 72.
وتأثر أداء المنتخب الوطني بالنقص العددي، ما منح المنتخب السعودي أفضلية مكنته من قلب النتيجة وحسم نقاط المباراة لصالحه.
أول هزيمة بعد انطلاقة واعدةوكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في الدورة بتحقيق فوز عريض على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتلقى اليوم هزيمته الأولى في المسابقة.
ترتيب المجموعةعقب الجولة الثانية، تصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، متقدما على المنتخب الصيني الذي يملك الرصيد ذاته، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.
وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:
* السعودية: 6 نقاط
* الصين: 6 نقاط
* تونس: 3 نقاط
* الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط
* كولومبيا: 0 نقطة
مواجهتان حاسمتان لتونسوسيخوض المنتخب التونسي مباراته المقبلة أمام المنتخب الصيني يوم 7 جوان، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب كولومبيا يوم 10 جوان.
وسيكون "نسور قرطاج" مطالبين بتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين للمحافظة على حظوظهم في التأهل إلى الدور نصف النهائي، علما أن صاحبي المركزين الأول والثاني فقط يضمنان العبور إلى المربع الذهبي.
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