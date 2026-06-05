دورة موريس ريفيلو: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يتعثر أمام السعودية بثلاثية

نسور قرطاج يكملون اللقاء بتسعة لاعبين



أول هزيمة بعد انطلاقة واعدة



ترتيب المجموعة



مواجهتان حاسمتان لتونس



انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 23 سنة أمام نظيره السعودي لأقل من 21 سنة بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدورة موريس ريفيلو المقامة بمدينة تولون الفرنسية.وكان المنتخب التونسي سباقا إلى افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 12 بواسطة، غير أن المنتخب السعودي نجح في العودة سريعا في النتيجة، حيث عدلالكفة في الدقيقة 20، قبل أن يضيفالهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم جاء الهدف الثالث إثر كرة حولها المدافعبالخطأ إلى شباك منتخب بلاده في الدقيقة 83.وعرفت المباراة صعوبات إضافية للمنتخب التونسي بعد أن أكمل المواجهة بتسعة لاعبين إثر إقصاء كل منفي الدقيقة 42 وفي الدقيقة 72.وتأثر أداء المنتخب الوطني بالنقص العددي، ما منح المنتخب السعودي أفضلية مكنته من قلب النتيجة وحسم نقاط المباراة لصالحه.وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في الدورة بتحقيق فوز عريض على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتلقى اليوم هزيمته الأولى في المسابقة.عقب الجولة الثانية، تصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيدمن ثلاث مباريات، متقدما على المنتخب الصيني الذي يملك الرصيد ذاته، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيدمن مباراتين.وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:* السعودية:* الصين:* تونس:* الكونغو الديمقراطية:* كولومبيا:وسيخوض المنتخب التونسي مباراته المقبلة أمام المنتخب الصيني يوم، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب كولومبيا يوموسيكون "نسور قرطاج" مطالبين بتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين للمحافظة على حظوظهم في التأهل إلى الدور نصف النهائي، علما أن صاحبي المركزين الأول والثاني فقط يضمنان العبور إلى المربع الذهبي.