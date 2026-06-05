تعزيز التعاون في مجال الإبداع الطلابي بين جامعة تونس المنار والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي

مثّل تعزيز الشراكة بين جامعة تونس المنار والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، محور لقاء جمع رئيس الجامعة المعز الشفرة بوفد من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، يتقدمه مدير المجلس فواز أحمد الزغول.كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن جامعة تونس المنار، سبل تفعيل برامج التعاون الطلابي بين الطرفين بما يدعم مشاركة الطلبة في مختلف الأنشطة والمبادرات الأكاديمية والإبداعية.وسلّم مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، بالمناسبة، درع تقدير إلى رئيس جامعة تونس المنار، بصفته عضواً بمجلس إدارة المجلس ممثلا للجامعات التونسية، وكذلك إلى النائبة المفوّضة برئاسة الجامعة المكلّفة بالتعاون الدولي، منية النجار بصفتها عضوا باللجنة التنفيذية للمجلس عن الجامعات التونسية، اعترافا بقيمة الجهود المبذولة في دعم مسيرة المجلس وتعزيز التعاون الأكاديمي العربي في مجال الابداع الطلابي.وضم وفد المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي كلا من مساعد مدير المجلس جهاد نمر الخراز، وعضو مجلس الإدارة ورئيس جامعة ليبيا المفتوحة أبو القاسم شلوف.يشار إلى أن المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي هو هيئة أكاديمية عربية تابعة لإتحاد الجامعات العربية، تأسست سنة 1992، وتهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية وتوفير فرص تدريب وتبادل ثقافي لطلبة الجامعات العربية.