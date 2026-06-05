المنتخب التونسي تحت 20 عاما يحسم وديته الأولى أمام نظيره الجزائري 1-صفر

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما على نظيره الجزائري بهدف دون رد في لقاء ودي جمع بينهما اليوم الجمعة بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.وسجل شمس الدين جريد هدف المباراة في الدقيقة 80.ويلتقي المنتخبان مجددا في اختبار ودي ثان يوم 8 جوان بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة أيضا.وكان المنتخب التونسي تغلب يوم 26 ماي الفارط على نظيره الالماني بهدفين نظيفين على ملعب رادس.يذكر أن المنتخبين التونسي والجزائري يستعدان لدورة اتحاد شمال افريقيا المقررة بمصر من 21 سبتمبر الى 6 اكتوبر القادمين المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم افريقيا المنتظر إقامتها في مارس 2027 بغانا.