رصد ترامب وهو يأخذ قيلولة بعد يوم من الخلاف في الكونغرس

Trump appears to be completely passed out asleep during his 3pm Oval Office announcement pic.twitter.com/gKyNjvgZW3 — Headquarters (@HQNewsNow) June 4, 2026

رصدت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه يغمض عينيه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس، بعد يوم واحد من مشادة حادة في الكونغرس حول "النوم أثناء الاجتماعات".وأظهرت لقطات ترامب وعيناه مغمضتان بينما كان أحد المسؤولين يقول عن فوائد "الفحم النظيف والجميل". ولم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي نائما بالفعل.وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء اضطر وزير الخارجية ماركو روبيو إلى نفي أن يكون الرئيس قد نام أثناء الاجتماعات.