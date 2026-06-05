سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 21 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي

تتواصل بمدينة بئر الحفي وببادرة من المركب الثقافي عبد القادر الحاج نصر والمكتبة العمومية ببئر الحفي، فعاليات الدورة 21 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية.وبين مدير المركب الثقافي عبد القادر الحاج نصر الشريف حمدوني في تصريح لصحفي "وات" أن هذه الدورة التي انطلقت يوم أمس الخميس، تسعى الى ابراز التراث المادي واللامادي بالجهة وتنشيط السياحة الثقافية ودعم المشاريع والمبادرات ذات العلاقة بالقطاع.وتضمن برنامج اليوم الافتتاحي تركيز عدد من المعارض الخاصة بعادات وتقاليد بئر الحفي ومنتوجات من الخزف والنسيج والعولة والمرقوم والحجارة المنقوشة والطريزة وتقطير الأعشاب والحلفاء وجهاز العروسة، بالإضافة إلى عروض للباس التقليدي ولوحات خاصة بالمحفل والمداوري والغناء البدوي وعروض للفنون الشعبية وعرض موسيقي بعنوان "اهازيج" للفنان رضا متجول.وتتواصل فعاليات الدورة في يومها الثاني من خلال ورشة في الفنون التشكيلية بعنوان "فن المعمار ...اصالة وتجديد" وندوة علمية حول "فن العمارة بمدينة بئر الحفي خلال الفترة الرومانية" وعرض فيلم وثائقي بعنوان "الموروث المادي واللامادي بمدينة بئر الحفي وزيارة ميدانية للمواقع الاثرية بالجهة.