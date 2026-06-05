المركزي التونسي: تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل إلى 10،9 مليار دينار إلى يوم 4 جوان 2026

تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل، بنسبة 18 بالمائة، وبلغ مستوى 10،9 مليار دينار، إلى حدود يوم 4 جوان 2026، مقابل 13،3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.في المقابل فإنّ إجمالي التبادل بين البنوك سجل ارتفاعا بنسبة 31،7 بالمائة، ليناهز 4 مليار دينار.وأشارت مؤسّسة الإصدار إلى زيادة عائدات السياحة وعائدات العمل على التوالي، بنسبة 3،9 بالمائة (2،6 مليار دينار) وبنسبة 4،5 بالمائة (3،6 مليار دينار)، وذلك إلى حدود يوم 31 ماي 2026. في ما قدّرت خدمة الدين الخارجي ب3،1 مليار دينار.واستقرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة عند مستوى 25،4 مليار دينار ما يعادل 103 أيّام توريد مقابل 23 مليار دينار، ما يعادل 100 يوم توريد، قبل ذلك بسنة.