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معهد باستور تونس يحتضن أول هاكاثون للبيانات حول "التوائم الرقمية للصحة العالمية في افريقيا والعالم العربي" من 9 الى 12 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 15:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يحتضن معهد باستور تونس، أول هاكاثون للبيانات حول "التوائم الرقمية للصحة العالمية في افريقيا والعالم العربي"، وذلك من 9 الى 12 جوان 2026.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تطوير منصة ذكية تعتمد تقنيات التوأمة الرقمية وتمكن من محاكاة وتحليل النتائج الصحية والتنبؤ بها بما يساهم في دعم النظم الصحية وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية بإفريقيا والعالم العربي.


ويتضمن برنامج التظاهرة تطوير نموذج أولي يدمج مسارات بيانات طبية حيوية ونماذج ذكاء اصطناعي وأدوات محاكاة تنبؤية ولوحات قيادة تفاعلية باستخدام تقنيات متقدمة إلى جانب تقديم لوحة البحث في المعلوماتية الحيوية.


وتجمع هذه التظاهرة العلمية باحثين وطلبة ومهنيي الصحة وخبراء في المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي والمطورين بهدف دفع الابتكار العلمي والتكنولوجي في مجال الصحة الرقمية.

ويندرج هذا الحدث في اطار مواصلة ديناميكية بحثية انطلقت منذ سنة 2025 حول الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والطب الدقيق وتطبيقات التوأمة الرقمية في النظم الصحية.
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15:11 - معهد باستور تونس يحتضن أول هاكاثون للبيانات حول "التوائم الرقمية للصحة العالمية في افريقيا والعالم العربي" من 9 الى 12 جوان 2026
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