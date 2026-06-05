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سليانة: الإحتفال باليوم الوطني للبيئة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 14:38 قراءة: 0 د, 48 ث
      
انتظمت اليوم الجمعة، أمام مقر المركب الشبابي بسليانة الشمالية، فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للبيئة والتي تنظمها مصالح بلدية سليانة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للغابات والإدارة الجهوية للبيئة وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والفرع الجهوي للكشافة.

وبيّن الكاتب العام لبلدية سليانة المكي الجبالي لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اليوم الجهوي يتضمّن معرضا حول تقنيات الإقتصاد في الماء واخر حول تثمين النفايات العضوية ومعرضا لأهم النباتات مع التعريف بخصوصياتها، وعرضا لمصالح الادارة الجهوية لديوان التطهير حول اهمّ خصائص محطة التطهير بالمعالجة الثلاثية وأهم معدّاتها، بالاضافة الى تنظيم حملة نظافة شاملة بشارع البيئة، مع تواصل حملات النظافة بمختلف الأحياء لجمع الأتربة وفواضل البناء وتشذيب الأشجار.


من جهتة، ذكر رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني، أنه تم عرض عدد من الشتلات الغابية بمختلف المنابت الغابية بالجهة والتي تتوزع إلى أشجار غابية مستوطنة منها "الكتم" و"السنديان الأخضر" و"العرعار الفينيقي" و"العرعار البربري" ونباتات شبه غابية ذات مردودية إقتصادية منها "الخروب" و"البطوم" و"الزعرور" وأخرى مقاومة للحشرات وعطرية
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