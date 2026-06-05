جندوبة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتعهد بالعمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بطبرقة بالماء الصالح للشرب

قرّرت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم جندوبة) العمل بداية من اليوم الجمعة بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية طبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصّصة للشرب خاصة مع تزامنها مع ذروة استهلاك، وفق بلاغ صادر عن إقليم الشركة بجندوبة.ووفق ذات البلاغ فان معتمدية طبرقة تشهد اشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامدية بما من شانه ان يساهم في تحسين تزودها، وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة السلايمية.كما تعهدت الشركة بتشغيل البئرالعميقة ببركوكش قبل موفى شهر جوان الجاري، وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة والتي تشهد نقصا وصفته الشركة ب"الحاد" خاصة عندما يتزامن مع ذروة الاستهلاك، وذكرت انها بصدد انجاز محطة معالجة للمياه السطحية بطاقة انتاج 400ل /ث على ان يدخل حيز الاستغلال في صائفة 2027 .وكان عشرات المشاركين من المتساكنين طالبوا في وقفة احتجاجية الاثنين المنقضي بضرورة انهاء حالة العطش والانقطاعات المتكررة لمياه الشرب التي يعاني منها متساكنو مدينة طبرقة واحوازها وخاصة المناطق العليا وإيجاد حل جذري ينهي معاناتهم، وفق تصريحات متطابقة لعدد من المتساكنين لصحفي "وات".وتعدّ طبرقة من اعلى المناطق تساقطات مطرية ويحيط بها عدد من السدود ذات الإيرادات المائية العذبة (سد الخذايرية، سدّ الزرقاء وسد المولى)