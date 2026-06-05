اليوم الجمعة .......اطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي بدار الشباب البقالطة
أعلنت دار الشباب البقالطة من ولاية المنستير، عن اطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي، اليوم الجمعة 5 جوان الجاري، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة
وتندرج هذه المبادرة في إطار تشجيع المبادرات العلمية التطبيقية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في منطقة البقالطة
وتهدف هذه المبادرة المفتوحة للجميع تصميم حلول مستدامة دراسة التغيرات المناخية وتحليل التفاعلات الايكولوجية بالجهة
وسيمكن هذا المختبر من تحويل المفاهيم النظرية إلى مشاريع عملية لمعالجة التحديات المناخية والمشاكل البيئية في المنطقة من خلال ورشات تفكيرية تثقيفية وتوعوية تهدف إلى تعزيز السلوكيات
البيئية السليمة لدى الناشئة وتكوين شباب وسفراء في مجال البيئة في منطقة البقالطة
يشار، الى أن اليوم العالمي للبيئة يُوافق يوم 5 ماي من كل عام، يهدف إلى رفع الوعي وتسليط الضوء على القضايا البيئية الملحّة مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وإدارة النفايات وتشجيع الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم على اتخاذ خطوات عملية ومستدامة لحماية كوكب الأرض
وتندرج هذه المبادرة في إطار تشجيع المبادرات العلمية التطبيقية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في منطقة البقالطة
وتهدف هذه المبادرة المفتوحة للجميع تصميم حلول مستدامة دراسة التغيرات المناخية وتحليل التفاعلات الايكولوجية بالجهة
وسيمكن هذا المختبر من تحويل المفاهيم النظرية إلى مشاريع عملية لمعالجة التحديات المناخية والمشاكل البيئية في المنطقة من خلال ورشات تفكيرية تثقيفية وتوعوية تهدف إلى تعزيز السلوكيات
البيئية السليمة لدى الناشئة وتكوين شباب وسفراء في مجال البيئة في منطقة البقالطة
يشار، الى أن اليوم العالمي للبيئة يُوافق يوم 5 ماي من كل عام، يهدف إلى رفع الوعي وتسليط الضوء على القضايا البيئية الملحّة مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وإدارة النفايات وتشجيع الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم على اتخاذ خطوات عملية ومستدامة لحماية كوكب الأرض
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