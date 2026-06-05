JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:44 Tunis

اليوم الجمعة .......اطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي بدار الشباب البقالطة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6402dee0049b36.86012461_fejqpklionhgm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 13:19 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت دار الشباب البقالطة من ولاية المنستير، عن اطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي، اليوم الجمعة 5 جوان الجاري، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

وتندرج هذه المبادرة في إطار تشجيع المبادرات العلمية التطبيقية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في منطقة البقالطة


وتهدف هذه المبادرة المفتوحة للجميع تصميم حلول مستدامة دراسة التغيرات المناخية وتحليل التفاعلات الايكولوجية بالجهة


وسيمكن هذا المختبر من تحويل المفاهيم النظرية إلى مشاريع عملية لمعالجة التحديات المناخية والمشاكل البيئية في المنطقة من خلال ورشات تفكيرية تثقيفية وتوعوية تهدف إلى تعزيز السلوكيات
البيئية السليمة لدى الناشئة وتكوين شباب وسفراء في مجال البيئة في منطقة البقالطة

يشار، الى أن اليوم العالمي للبيئة يُوافق يوم 5 ماي من كل عام، يهدف إلى رفع الوعي وتسليط الضوء على القضايا البيئية الملحّة مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وإدارة النفايات وتشجيع الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم على اتخاذ خطوات عملية ومستدامة لحماية كوكب الأرض
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330530

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 6

كل الأخبار...

13:44 - رصد ترامب وهو يأخذ قيلولة بعد يوم من الخلاف في الكونغرس
13:42 - سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 21 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي
13:39 - المركزي التونسي: تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل إلى 10،9 مليار دينار إلى يوم 4 جوان 2026
13:19 - اليوم الجمعة .......اطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي بدار الشباب البقالطة
12:53 - اتحاد الشغل يدعو إلى وضع سياسات لدعم الانتاج والتشغيل وصيانة المقدرة الشرائية
12:27 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الإقتصاد التونسي بـ2،2 بالمائة خلال 2026 و2027
11:36 - 595 تدخّلا للحماية المدنيّة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
11:24 - قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري: رفض الاستئناف " شكلا" واقرار الأحكام الابتدائية
11:13 - مونديال 2026: شاكيرا وبورنا بوي يقدمان الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح بمكسيكو (الفيفا)
11:10 - بلدية الكاف تنظم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة خلال كامل شهر جوان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 جوان 2026 | 19 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
4.87 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
30°-22
32°-23
34°-24
  • Avoirs en devises 25466,5
  • (04/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38654 DT
  • (04/06)
  • 1 $ = 2,91306 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No