البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الإقتصاد التونسي بـ2،2 بالمائة خلال 2026 و2027

عودة الضغوط التضخمية



عجز الميزانية عند 6 بالمائة



تباطؤ اقتصادي إقليمي



مخاطر على الاستثمار والسياحة



أهمية تعزيز القدرة على الصمود



توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبةخلال سنتي، مقابل نمو قدرهخلال سنة 2025، وفق ما ورد في أحدث تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن المؤسسة المالية الأوروبية.وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه جملة من التحديات المرتبطة بالضغوط التضخمية والتوازنات المالية والخارجية، رغم التحسن الذي تم تسجيله خلال الفترة الماضية على مستوى التحكم في التضخم.وأوضح البنك أن التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025 بدأ يفقد جزءا من زخمه مع مطلع سنة 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ عجز ميزانية الدولة حواليخلال سنة 2026، مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية.كما رجح أن يغطي احتياطي تونس من العملة الصعبة ما يعادل، في ظل مواصلة التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية.وأكد التقرير أن فاتورة الطاقة والمواد الغذائية ستظل من أبرز العوامل المؤثرة على المالية العمومية والميزان التجاري خلال الفترة المقبلة.وعلى مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلىخلال سنة 2026، مقابلسنة 2025، قبل أن يرتفع إلىخلال سنة 2027.وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى تداعيات التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والتجارة الدولية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية.وحذر البنك من استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، مشيرا إلى أن تواصل النزاعات لفترة أطول قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصادات المستوردة للطاقة.كما نبه إلى إمكانية تراجع الاستثمارات الأجنبية والنشاط السياحي، إلى جانب ارتفاع كلفة التمويل والاقتراض، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من المديونية وحاجيات تمويلية متزايدة.وأكد التقرير أن تأثير التوترات الإقليمية يختلف من بلد إلى آخر بحسب قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.وأشار إلى أن الاقتصادات التي تتوفر على هوامش مالية أوسع ستكون أكثر قدرة على امتصاص تداعيات الأزمات، في حين تبقى الدول التي تواجه ضغوطا مالية وتمويلية أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.واختتم البنك تقريره بالتأكيد على أن استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية، فضلا عن ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يستوجب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم عوامل الصمود والنمو المستدام.