بلدية الكاف تنظم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة خلال كامل شهر جوان

أعلنت بلدية الكاف، عن تنظيم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وذلك طوال شهر جوان الجاريوأشار البلاغ، الى أن الحملة قد انطلقت، بداية من يوم الاثنين غرة جوان 2026، وتتواصل إلى غاية 30 من نفس الشهر حصريا خلال الفترة الزمنية الممتدة من منتصف الليل إلى حدود الساعة الثالثة صباحاونبهت البلدية، المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة، تفاديًا لوقوع أي حوادث قد تنجرّ عن عمليات الإبادة الليليةودعتهم، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالنسبة لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أوالمحاذية للأماكن التي يُحتمل أن تتخذها الكلاب السائبة مأوى لهاوتأتي هذه الحملة في إطار جهود السلط المحلية للحد من تنامي ظاهرة الكلاب الضالة بالجهة، والتي تسببت في عدة حوادث عقر وإزعاج للمواطنين خلال الفترة الأخيرةيشار، إلى أن منظمة الدفاع عن الحيوان بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت قد ذكرت بأنّ عديد البلديات التونسية اعتمدت سابقًا حملات تعقيم كحل أنجع وأكثر إنسانية، داعية إلى إعادة النظرفي منهجية حملات قنص الكلاب وضمان احترام القوانين المتعلقة بمنع القسوة ضد الحيواناتوتجدر الإشارة، إلى أن ملف الكلاب السائبة يعد من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه البلديات التونسية، وذلك في ظل تنامي أعدادها بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة.وتُرجع المصادر البيئية والفلاحية هذا الانتشار إلى عدة عوامل، أبرزها غياب استراتيجية وطنية موحدة للتعقيم وتراكم النفايات المنزلية في بعض المناطق التي تشكل مصدر غذاء أساسي لهذه الحيواناتإضافة إلى تخلي بعض المواطنين عن تربيتها في الفضاءات المفتوحةوقد سجلت المصالح الصحية في المستشفيات المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات مهاجمة الكلاب الضالة للمواطنين مما يدفع المصابين إلى الخضوع للتلقيح ضد داء الكلب، وهو ما يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافيةوكثيراً ما كانت أصوات الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن الحيوان تتعالى رافضة فكرة القنص، داعية إلى استبدالها بحملات تعقيم وإيواء واسعة النطاق