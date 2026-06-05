تأجيل محاكمة بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري وآخرين في قضية تبييض أموال إلى جويلية المقبل

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد عدد من أصهار الرئيس السابق، من بينهم، إلى جلسة خلال شهروجاء قرار التأخير في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام المتعلق بالملف.وشهدت الجلسة حضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي تقدم بطلباته المدنية في القضية باعتبار الدولة متضررة من الأفعال موضوع التتبع.وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بـ، وهي من الملفات التي تعود وقائعها إلى فترة ما قبل سنة 2011 وشملت عددا من الأشخاص المحسوبين على الدائرة المقربة من الرئيس السابق.وكانت دائرة الاتهام قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بالطعن بالتعقيب، قبل البت في القضية واتخاذ القرارات القضائية اللازمة بشأنها.