JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:36 Tunis

تأجيل محاكمة بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري وآخرين في قضية تبييض أموال إلى جويلية المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ec0a2b09f76.02967946_kmjogpflieqnh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 11:03 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد عدد من أصهار الرئيس السابق، من بينهم بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري، إلى جلسة خلال شهر جويلية المقبل.

وجاء قرار التأخير في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام المتعلق بالملف.


وشهدت الجلسة حضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي تقدم بطلباته المدنية في القضية باعتبار الدولة متضررة من الأفعال موضوع التتبع.


وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بـالاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال، وهي من الملفات التي تعود وقائعها إلى فترة ما قبل سنة 2011 وشملت عددا من الأشخاص المحسوبين على الدائرة المقربة من الرئيس السابق.

وكانت دائرة الاتهام قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بالطعن بالتعقيب، قبل البت في القضية واتخاذ القرارات القضائية اللازمة بشأنها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330525

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 6

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 جوان 2026 | 19 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
3.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
30°-22
32°-23
34°-24
  • Avoirs en devises 25466,5
  • (04/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38654 DT
  • (04/06)
  • 1 $ = 2,91306 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No