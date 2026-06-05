JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:55 Tunis

الفيفا يكشف عن لعبة "كأس العالم" على نتفليكس تزامنا مع انطلاق نسخة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2285c9c15b99.99372445_njmfoehglqikp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 09:14 قراءة: 1 د, 4 ث
      
​أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه سيطلق ‌لعبة فيديو جديدة خاصة ‌بكرة القدم بعنوان "كأس ‌العالم الفيفا: الإصدار الافتتاحي" على منصة "نتفليكس جيمز" في 11 جوان وذلك تزامنا ⁠مع انطلاق كأس العالم 2026.

وستكون اللعبة متاحة حصريا لمشتركي نتفليكس دون أي ​تكلفة إضافية، إذ يسعى الفيفا إلى توسيع نطاق تفاعل ⁠المشجعين من خلال استراتيجيته الرقمية المحدثة.


وتم تطوير اللعبة بالشراكة مع نتفليكس ⁠جيمز ودلفي إنترآكتيف، وهي مصممة لتكون محاكاة كرة قدم سهلة الاستخدام، تتيح لممارسي اللعبة ومستخدمي المنصة المشاركة في تجربة البطولة.


وسيتمكن اللاعبون من الاختيار من بين جميع الفرق 48 المشاركة في كأس العالم ​ولعب المباريات في 16 ملعبا بالبطولة، مع وجود أكثر من 1200 لاعب في اللعبة.
ويستخدم ‌هذا النموذج الهواتف الذكية كأجهزة تحكم، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بالتلفزيون عن طريق مسح ⁠رمز الاستجابة السريعة (كيو.ار كود) وفقا للفيفا.
ويمكن ‌لما يصل إلى أربعة مستخدمين اللعب معا.

وقال الفيفا إن الإطلاق يشكل جزءا من تحول أوسع في نهجه تجاه الألعاب بعد انتهاء شراكتها الطويلة الأمد مع (إي.أيه سبورتس)، والانتقال بدلا من ذلك إلى نظام ‌بيئي متعدد الشركاء يهدف ⁠إلى توسيع نطاق وصوله عبر المنصات والجمهور.
ووصف الفيفا اللعبة بأنها نقطة انطلاق لمشروع طويل ‌الأمد، مع مزايا إضافية ودعم أوسع للمنصات وهو ما يتم التخطيط له بعد الإصدار الأولي.
وتنطلق بطولة ‌كأس ⁠العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 جوان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330521

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 6

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 جوان 2026 | 19 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
2.86 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
30°-22
32°-23
34°-24
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/06)     1209,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/06)   29499 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No