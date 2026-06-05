الفيفا يحظر أبواق الفوفوزيلا في ملاعب كأس العالم

سيضطر مشجعو ​كرة القدم الراغبون في إضفاء ​أجواء احتفالية على مباريات ‌كأس العالم لكرة ‌القدم إلى الاستغناء ‌عن أبواق الفوفوزيلا بعدما حظرها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في الملاعب الموجودة بالولايات المتحدة ⁠وكندا والمكسيك وذلك بموجب مدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاعب.والفوفوزيلا، وهي أبواق مصنوعة ​من أنبوب بلاستيكي طويل، عنصر أساسي في مباريات كرة ⁠القدم في جنوب أفريقيا، واجتاحت العالم في كأس العالم 2010 في ⁠جنوب أفريقيا لكنها تعرضت لانتقادات بسبب صوتها الذي يشبه في كثير من الأحيان أزيز سرب من النحل.وإلى جانب أبواق الفوفوزيلا، يُحظر استخدام الصفارات وأبواق الهواء وغيرها من الأجهزة التي ​تصدر ضوضاء مفرطة في جميع ملاعب كأس العالم وعددها 16 بموجب قواعد السلوك الخاصة بالملاعب الصادرة ‌عن الفيفا.كما يُحظر استخدام الأجهزة التي تصدر أشعة ليزر أو مؤشرات ليزر أو أي انبعاثات ⁠مماثلة.وتنص قائمة المواد والتصرفات المحظورة ‌على أن طلاء الجسم والوشم لا يعتبران من الملابس. كما يُحظر الركض عاريا أو إظهار الأجزاء الحساسة من الجسم.كما حظر الفيفا على المتفرجين إحضار قوارير مياه يمكن إعادة استخدامها إلى الملاعب ‌بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.وتمكن ⁠القواعد السلطات المحلية من منع المخالفين من دخول الملعب أو إخراجهم منه. وتقام كأس ‌العالم الموسعة التي تضم 48 منتخبا والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان ⁠إلى 19 جويلية 2026.وستفتتح المكسيك البطولة بمباراة ضد جنوب أفريقيا.