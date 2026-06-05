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مونديال 2026: شاكيرا وبورنا بوي يقدمان الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح بمكسيكو (الفيفا)

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 11:13 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النجمة الكولومبية شاكيرا والفنان النيجيري بورنا بوي سيقدمان للمرة الأولى أغنية "داي داي" الأغنية الرسمية لمونديال 2026، خلال حفل افتتاح البطولة الذي سيقام يوم 11 جوان الجاري بمكسيكو.

وأوضح الاتحاد في بيان، أن العرض المرتقب سيشكل الانطلاقة الرسمية للبطولة، حيث ستصدح الأغنية أمام الجماهير الحاضرة في الملعب والمشاهدين عبر العالم، في احتفال يجمع بين كرة القدم والموسيقى والثقافة.

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وأضاف المصدر ذاته أن حفل الافتتاح، الذي سيقام قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية، سيشهد مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الساحة الموسيقية العالمية، من بينهم أليخاندرو فرنانديز وبليندا وداني أوشن وجي بالفين وليلا داونز ومانا وتيلا، إلى جانب فرقة لوس أنجلس أزوليس.


وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن الجماهير ستؤدي دورا محوريا في الاحتفالات، داعيا المشجعين إلى الحضور مبكرا للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات المصاحبة التي ستسبق انطلاق المباراة الافتتاحية.

وستكون المكسيك أولى الدول الثلاث المضيفة التي تحتضن حفلا افتتاحيا للبطولة، على أن تتواصل الاحتفالات لاحقا في كل من كندا والولايات المتحدة.
وتعد أغنية "داي داي" الأغنية الرسمية الداعمة لصندوق "فيفا غلوبال سيتيزن" للتعليم، الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية البطولة لدعم برامج التعليم وممارسة كرة القدم لفائدة الأطفال حول العالم.
وأعلنت الفيفا أن شاكيرا ستشارك في إحياء العرض الفني بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 المقررة يوم 19 جويلية المقبل.
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