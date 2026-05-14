كاس العالم 2026 :مادونا وبي.تي.إس وشاكيرا يحيون أول حفل بين شوطي مباراة النهائي

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 11:34
      
قال الاتحاد ​الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم ​الخميس إن مادونا وشاكيرا سيشاركان ‌مع فرقة البوب ‌الكورية الجنوبية ‌الشهيرة (بي.تي.إس)، في تقديم عرض رئيسي بين الشوطين لأول مرة في ⁠تاريخ نهائي كأس العالم، الذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.
وأضاف الفيفا ​أن كريس مارتن مغني فرقة كولدبلاي سيشرف على إعداد ⁠العرض الضخم المقرر في 19 جويلية القادم.
وقال جياني إنفانتينو ⁠رئيس الفيفا، على مواقع التواصل الاجتماعي "سيكون حفل ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم 2026 لحظة مميزة حقا، تجمع بين الموسيقى وكرة القدم والالتزام المشترك بتحسين حياة الأطفال في ​جميع أنحاء العالم".

وأضاف "معا، سندعم صندوق الفيفا للتعليم للمواطن العالمي، ونساعد في توفير فرص أكبر ‌للحصول على تعليم جيد وكرة قدم للأطفال في جميع أنحاء العالم".

ستقام بطولة كأس ⁠العالم التي تضم 48 منتخبا، والتي تشترك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في تنظيمها، في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.
وستشهد إقامة 104 مباريات، بعد إقامة 64 مباراة في النسخة السابقة، ‌بما في ذلك دور ⁠إضافي في مرحلة خروج المغلوب.
كما تضمنت بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت العام ‌الماضي في أمريكا الشمالية، والتي كانت بمثابة اختبار لكأس العالم، حفلا بين الشوطين شمل عروضا ‌لمغنية ⁠الراب الأمريكية دوجا كات، والمغني الكولومبي جي بالفين والمغنية النيجيرية تيمز.
