توزر: حرفيون يستفيدون من تأطير فني في مختلف الاختصاصات لتحسين جودة المنتج

استفادت مجموعة من الحرفيين في اختصاصات متنوعة، اليوم الخميس، بدورة في التأطير الفني بالقرية الحرفية بتوزر، تحت إشراف فريق من المختصين من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، هدفها تمكين حرفيي الجهة من الأساليب والتقنيات الحديثة في كل اختصاص ومن وسائل تحسين جودة المنتج، بحسب المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر سهير بن عياد.وأضافت بن عياد لصحفية "وات" أن هذه الدورة تندرج في إطار برنامج وطني للتأطير الفني تشرف عليها إدارة البحث والتجديد بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، وشملت الدورة اختصاصات مميزة للجهة على غرار النسيج اليدوي والتطريز والألياف النباتية وخشب النخيل بغرض تطوير المهارات الفنية ودعم المنتوج التقليدي.وتزخر جهة الجريد بمهارات حرفية متنوعة ساهمت في توفير منتج تقليدي يعكس خصوصية التراث المحلي وأصالة المنتوج الثقافي ما ساهم، حسب بن عياد، في تثمين الهوية الحرفية والمحافظة على خصوصية الصناعات التقليدية، ويوفر الديوان فرصا عديدة للحرفين لتطوير مهاراتهم والتعرف على السوق بما يعزز ترويج المنتوج التقليدي داخليا وخارجيا.ويتدخل هذا الفريق، وفق المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية، في تطوير تقنيات الإنتاج الحرفي وتحسين جودته، وشهدت دورة التأطير الفني مشاركة مكثفة من الحرفيين والحرفيات بشكل خاص الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع الأساليب والتقنيات المقترحة من الفريق المختص فضلا على ما أبداه الحرفيون من انفتاح على وسائل وتقنيات عمل جديدة تبرز اهتمامهم بتطوير عملهم.