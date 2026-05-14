تسع مؤسسات ناشئة تونسية تشارك في الصالون الدولي للتكنولوجيا بباريس في جوان القادم

أعلنت عدة هياكل وطنية ودولية داعمة للمبادرة الخاصة، عن فتح باب الترشح لاختيار تسع مؤسسات ناشئة تونسية للمشاركة في الصالون الدولي للتكنولوجيا "VIVATECH 2026".وستقام هذه التظاهرة العالمية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من، 17 إلى 20 جوان 2026.ويهدف هذا الحضور التونسي إلى تعزيز إشعاع الشركات الناشئة الوطنية في المحافل الدولية وتوفير فرص لها لربط شراكات مع فاعلين تكنولوجيين ومستثمرين عالميين.وحسب المعطيات الواردة في بلاغ الإعلان تم تحديد يوم 15 ماي 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات.وتشرف على هذه المبادرة مجموعة من الشركاء الفاعلين في المنظومة الرقمية والتنموية، من بينهم وزارة تكنولوجيات الاتصال ومركز النهوض بالصادرات شركة "Smart Capital" وصندوق الودائع والأمانات إلى جانب شركة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.ويعد هذا الصالون من أبرز المواعيد السنوية العالمية المخصصة للابتكار والشركات الناشئة، حيث يجمع سنويا آلاف المشاركين من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار في القطاع التكنولوجي.